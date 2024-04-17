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Тимощук: у «Зенита» много бразильцев? Мы действуем в рамках правил, ничего не нарушаем

Тимощук: у «Зенита» много бразильцев? Мы действуем в рамках правил, ничего не нарушаем
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Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об обилии бразильских футболистов в составе сине-бело-голубых.

— «Зенит» часто называют бразильской командой, у вас есть что ответить этим людям?
— А мне что отвечать? Как сказал Андрей Лунёв в недавнем интервью, мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые, мы не исключение. Мы ничего не нарушаем. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами.

— Получается, «Зенит» — российская команда?
— Мы Россию представляем, поэтому в любом случае — да, — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

В составе «Зенита» выступают бразильцы Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Педро и Артур. В течение последних пяти лет сине-бело-голубые неизменно остаются чемпионами России. По состоянию на сегодняшний день команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, опережая преследующий «Краснодар» на четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене. Сегодня, 17 апреля, сине-бело-голубые проведут ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

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