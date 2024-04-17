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Президент ЦСКА Гинер выступил с заявлением после выхода команды в финал Пути РПЛ Кубка

Президент ЦСКА Гинер выступил с заявлением после выхода команды в финал Пути РПЛ Кубка
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Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением после выхода армейской команды в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, во втором полуфинальном матче ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 2:0. Голами отметились Фёдор Чалов и Аббосбек Файзуллаев.

«Я считаю, что наши болельщики вновь внесли огромный вклад в победу. Знаю, что матч стал рекордным по посещаемости на фанатской трибуне с момента введения карты. Но и весь стадион ярко поддерживал команду, хочу отметить каждого нашего болельщика.

Безусловно, команда была отлично настроена, сыграла очень организованно с первой минуты, но без такой поддержки матч однозначно был бы другим. Поэтому я хочу в очередной раз сказать вам спасибо!» — приводит слова Гинера официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, второй финалист Пути РПЛ определится уже сегодня, 17 апреля. В ответном матче полуфинала сыграют «Зенит» и «Спартак». Первая игра команд завершилась со счётом 2:1 в пользу петербуржцев.

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