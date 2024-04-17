Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трушечкин и Богданов прокомментируют матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Трушечкин и Богданов прокомментируют матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России
Комментарии

Спортивные комментаторы Роман Трушечкин и Павел Богданов назначены на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Об этом сообщил телеграм-канал МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Ранее первым финалистом Пути РПЛ Кубка России стал московский ЦСКА. Армейцы прошли «Балтику» по сумме двух встреч — 3:0.

Материалы по теме
«Зенит» — «Спартак», «Ростов» гостит у «Урала», «Динамо» — в Оренбурге. Кубок России! LIVE
Live
«Зенит» — «Спартак», «Ростов» гостит у «Урала», «Динамо» — в Оренбурге. Кубок России! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android