Силкин: «Динамо» последние матчи играет без желания, «Оренбург» — фаворит

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче Кубка России с «Оренбургом». Игра состоится сегодня, 17 апреля.

«Рано или поздно «Динамо» должно прервать полосу неудач. Даже кубковая игра стоит особняком. «Оренбург» играет дома и регулярно набирает очки на своём поле. Это сбалансированная и неплохая команда. Если «Оренбург» выйдет на матч с тем желанием, с каким выходит на домашние игры, то «Динамо» будет непросто.

Думаю, «Оренбург» фаворит предстоящего матча, потому что дома они играют здорово. «Динамо» надо выйти на поле с огромным желанием, что не наблюдается в последних играх. Команда неплохо начинает, а потом сбавляет», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.