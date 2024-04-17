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Силкин: «Динамо» последние матчи играет без желания, «Оренбург» — фаворит

Силкин: «Динамо» последние матчи играет без желания, «Оренбург» — фаворит
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче Кубка России с «Оренбургом». Игра состоится сегодня, 17 апреля.

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17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рано или поздно «Динамо» должно прервать полосу неудач. Даже кубковая игра стоит особняком. «Оренбург» играет дома и регулярно набирает очки на своём поле. Это сбалансированная и неплохая команда. Если «Оренбург» выйдет на матч с тем желанием, с каким выходит на домашние игры, то «Динамо» будет непросто.

Думаю, «Оренбург» фаворит предстоящего матча, потому что дома они играют здорово. «Динамо» надо выйти на поле с огромным желанием, что не наблюдается в последних играх. Команда неплохо начинает, а потом сбавляет», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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