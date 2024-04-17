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Сергей Песьяков: за всю карьеру мои силовые показатели сейчас на максимуме

Сергей Песьяков: за всю карьеру мои силовые показатели сейчас на максимуме
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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался о противостоянии с вратарём «Факела» Александром Беленовым и оценил своё физическое состояние. В воскресенье, 14 апреля, «Ростов» обыграл «Факел» в матче 24-го тура чемпионата России со счётом 1:0.

«Ещё два-три года — и придёт новое поколение? Безусловно, этот момент когда-то наступит. Хотелось бы его немножко оттянуть. Саша меня старше на полтора года. Опять же, как здоровье позволит. Сейчас я себя чувствую великолепно, полон сил, энергии. Мои силовые показатели сейчас на максимуме за всю карьеру, скажем так», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Сергей Песьяков провёл 21 матч. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.

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