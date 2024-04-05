Песьяков: без работы не останусь, в каком-нибудь «Текстильщике» вы меня ещё увидите

35-летний голкипер «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом. Действующее соглашение футболиста с «Ростовом» рассчитано до конца сезона-2023/2024.

«На самом деле, если брать предыдущие годы, предыдущие мои продления, то всё всегда было в последний момент. Понятное дело, мне было бы спокойнее, если бы предложили пораньше продлить контракт. Но я бы не сказал, что нервничаю и переживаю по этому поводу. Такого совсем нет. Думаю, без работы не останусь в любом случае — в каком-нибудь ивановском «Текстильщике» вы меня ещё увидите, ха-ха!», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сергей Песьяков принял участие в 21 матче за «Ростов» во всех официальных турнирах, пропустил 30 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». «Текстильщик» выступает в ЛЕОН-Второй лиге.