Александр Бубнов: «Зенит» уже на 99% чемпион

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

«Питерские футболисты в очередной раз подтвердили: если они играют на максимуме, им нет равных в России. После победы можно сказать, что «Зенит» уже на 99% чемпион. С такой игрой ни одна команда РПЛ не может с ними соперничать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков после 23 матчей. «Краснодар» располагается на второй строчке, заработав 43 очка за аналогичное количество игр.