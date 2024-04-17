Александр Бубнов: «Зенит» уже на 99% чемпион
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16' 1:1 Кассьерра – 48' 1:2 Артур – 63'
Удаления: Тормена – 90' / нет
«Питерские футболисты в очередной раз подтвердили: если они играют на максимуме, им нет равных в России. После победы можно сказать, что «Зенит» уже на 99% чемпион. С такой игрой ни одна команда РПЛ не может с ними соперничать», — приводит слова Бубнова Sportbox.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков после 23 матчей. «Краснодар» располагается на второй строчке, заработав 43 очка за аналогичное количество игр.
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