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Ещенко объяснил, почему Соболев и Джикия закрыли медиакоманду «Бей Беги»

Ещенко объяснил, почему Соболев и Джикия закрыли медиакоманду «Бей Беги»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему Александр Соболев и Георгий Джикия закрыли свою медийную команду «Бей Беги».

«До «Бей Беги» я выступал в первом сезоне за Basement. Затем уже играл за клуб Соболева и Джикии. Я им много раз говорил: чтобы этим заниматься, нужно много времени. Сложно быть в двух командах одновременно. Когда ты ещё действующий футболист, тебе надо больше восстанавливаться, а не ездить смотреть тренировки и игры, отвлекаться на другие темы. Всё правильно сделали, что закрыли клуб и занимаются только своей профессиональной деятельностью. Если хочешь добиваться результата, нужно отдавать много времени и сил. Если захотят сделать новую команду, почему нет?» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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