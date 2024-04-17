Оливер Кан: Мбаппе в «Баварии»? Тогда вытащить его из «ПСЖ» было невозможно

Бывший председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал, пытался ли мюнхенский клуб приобрести нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Конкретики не было. Вытащить Килиана из Парижа было невозможно. У Холанда, с другой стороны, был в контракте с «Боруссией» пункт об отступных. Если бы мы не учли это, это было бы халатностью. Мы обязаны были выявлять лучших нападающих Европы и оценивать, кто из них нам подойдёт», — приводит слова Кана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет. Также сообщалось, что Килиан после летнего перехода в Мадрид может заработать суммарно € 225 млн за пять лет, а подписной бонус для французского форварда за переход на правах свободного агента составит около € 150 млн. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.