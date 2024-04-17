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Полузащитник «Балтики» Лазарев: у нас ещё есть возможность выиграть Кубок России

Полузащитник «Балтики» Лазарев: у нас ещё есть возможность выиграть Кубок России
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Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Чалов – 34'     2:0 Файзуллаев – 36'    

«Спасибо тренерскому штабу за то, что я сыграл полный матч. Спасибо, что доверили. Конечно, всегда хочется получать больше игрового времени. На тренировках по максимуму буду стараться и доказывать. Можно сказать, что ЦСКА является принципиальным соперником. Рад, что вышел на поле, но не рад, что не достигли хорошего результата.

Сейчас есть разочарование, но мы продолжаем двигаться, у нас ещё есть возможность выиграть Кубок. Нужно ждать жеребьёвку, настраиваться на следующий матч и играть на победу.

Если говорить о возможном возвращении в ЦСКА, мне кажется, каждый футболист хочет играть в такой команде. Поэтому ставлю определённые цели и буду их достигать», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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