Ещенко: кто хочет, поедет играть в Европу, кто не хочет — будет сидеть в Москве

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко считает, что российским футболистам стоит уезжать в Европу, если им выпадает такой шанс. По мнению Ещенко, уровень чемпионата России в последние годы снизился.

«Естественно, уровень разный. Если мы в таких реалиях живём, надо своих футболистов развивать. Правильно? Правильно. Чтобы они больше играли и вырастали. Если у них есть возможности уехать играть в Европу, надо пользоваться. Кто хочет, тот поедет, кто не хочет — будет сидеть в Москве. Раньше конкуренция была, потому что санкций не было, иностранцы приезжали. Была Лига чемпионов, Лига Европы, сборная играла — поэтому и уровень был другой», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.