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Широков: Джикия три года не играл, что ли? Поймать игровой ритм займёт 20 минут

Широков: Джикия три года не играл, что ли? Поймать игровой ритм займёт 20 минут
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном появлении защитника «Спартака» Георгия Джикии в стартовом составе на матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Джикия заслуживает места в старте на матч с «Зенитом»?

— Мне сложно сказать, кто заслуживает. Я не вижу тренировочный процесс. По тем матчам, что я видел, игрок на его позиции точно не хуже, чем Джикия.

— С учётом отсутствия у Джикии игровой на практики выпустить его будет рисковым ходом?

— Все же говорят, что он в великолепной форме — просто ему не дают возможность себя проявить. Он опытный игрок и знает, как надо себя готовить. Он три года не играл, что ли? Джикия не играет матчей пять — что с этого? Он же тренируется, а поймать игровой ритм займёт 20 минут, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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