Игрок «Балтики» Кузьмин: наши амбиции больше нацелены на чемпионат

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин заявил, что приоритетом для калининградской команды в этом сезоне являются матчи Российской Премьер-Лиги.

«Наши амбиции больше нацелены на чемпионат, где мы боремся за выживание. Кубок тоже интересен и важен, но не так, как РПЛ», — приводит слова Кузьмина «Евро-Футбол.Ру».

Накануне, 16 апреля, «Балтика» встречалась с ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Победу в этой встрече благодаря голам Чалова и Файзуллаева одержали армейцы. Калининградцы после 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.