Гогнидзе: мы в Латвии были в ярости из-за действий Аленичева в отношении Старкова

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался о конфликте экс-футболиста «Спартака» Дмитрия Аленичева и бывшего тренера красно-белых Александра Старкова. По его словам, поведение Аленичева было недопустимым.

«Мы как истинные патриоты были в ярости от Аленичева. Но я думаю, что мы были единственными, кто так думал, латвийский островок. То, что сделал Аленичев, недопустимо. Я бы, безусловно, применил все возможные санкции к Аленичеву. То, что такая ситуация стала возможна, означает, что не было диалога и контроля со стороны высшего менеджмента. Руководство должно было знать о том, что это произойдёт, гораздо раньше. Значит, не держали руку на пульсе. Обязанность руководства — понимать, что что-то может произойти. Насколько я знаю, этот упрёк предъявляли «Спартаку» и в дальнейшем. Руководство клуба слишком далеко от команды.

Думаю, что Старков никогда не оказывался в такой среде. Он не был морально готов к тому, что такое возможно. Часто тренеры приходят в большой клуб и испытывают проблемы. Тяжело работать в такой волатильной среде», — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».