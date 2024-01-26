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Экс-гендиректор «Спартака» убеждён, что конфликт Аленичева и Старкова можно было погасить

Экс-гендиректор «Спартака» убеждён, что конфликт Аленичева и Старкова можно было погасить
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что конфликт между экс-футболистом красно-белых Дмитрием Аленичевым и бывшим наставником москвичей Александром Старковым можно было погасить.

«Надо было сесть и переговорить, но после того, как Дима всё выплеснул, бомба взорвалась. Надо было действовать. Думаю, тут было два пути — убирать игрока или тренера. На тот момент тренер работал, вывел команду на второе место. Пришлось расстаться с игроком, выплатили Диме неустойку. Но стоит отметить, что он никуда после «Спартака» не пошёл, в отличие от ребят, которые потом ушли — Титова и Калиниченко.

Аленичев сказал: «Я закончу в «Спартаке». Так и получилось. Это было его плюсом, что он был предан команде. За моё время это было самой негативной историей, но предвидеть исход ситуации было сложно. Думаю, если бы я, Старков и Аленичев сели и обсудили ситуацию, мы бы решили этот вопрос», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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