Игрок «Балтики» Осипов: надеялись пройти ЦСКА в Кубке, но хорошо, что есть второй шанс

Защитник калининградской «Балтики» Александр Осипов прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (0:2). «Балтика» проиграла по сумме двух встреч (0:3) и опустилась в сетку Пути регионов.

«В Кубке России мы изначально шли от матча к матчу, у нас всё хорошо получалось. Надеялись, что пройдём ЦСКА и попадём в стадию повыше. Но слава богу, что даётся второй шанс, и мы надеемся им воспользоваться.

У нас достаточно большая обойма. Те, кто не получает игровое время, но заслуживает его, будут доказывать в Кубке, что они боевая единица. А игры через четыре дня — это нормально», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.