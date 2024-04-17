Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Осипов: надеялись пройти ЦСКА в Кубке, но хорошо, что есть второй шанс

Игрок «Балтики» Осипов: надеялись пройти ЦСКА в Кубке, но хорошо, что есть второй шанс
Комментарии

Защитник калининградской «Балтики» Александр Осипов прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (0:2). «Балтика» проиграла по сумме двух встреч (0:3) и опустилась в сетку Пути регионов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Чалов – 34'     2:0 Файзуллаев – 36'    

«В Кубке России мы изначально шли от матча к матчу, у нас всё хорошо получалось. Надеялись, что пройдём ЦСКА и попадём в стадию повыше. Но слава богу, что даётся второй шанс, и мы надеемся им воспользоваться.

У нас достаточно большая обойма. Те, кто не получает игровое время, но заслуживает его, будут доказывать в Кубке, что они боевая единица. А игры через четыре дня — это нормально», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
ЦСКА вынес «Балтику» из верхней сетки Кубка! Команда Игнашевича упала в Путь регионов
Live
ЦСКА вынес «Балтику» из верхней сетки Кубка! Команда Игнашевича упала в Путь регионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android