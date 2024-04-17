Мостовой: единственный интерес матча «Зенита» и «Спартака» — он первый без того, кто чудил

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми. Для «Спартака» эта игра станет первой после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Единственный интерес матча «Зенит» — «Спартак» — первая игра без того, кто чудил. «Спартак» должен просто выйти и сыграть в футбол. Многого от них не ждут. Формат Кубка России таков, что никто всё равно не вылетит. Не допускаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит». Выиграет «Спартак» 3:0 — что изменится? «Зенит» продолжит играть в Кубке. Какая разница вообще? С интересом я жду только изменений в составах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» закончился победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.