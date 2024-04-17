Мостовой: «Динамо» фаворит матча с «Оренбургом», но они были фаворитами и со «Спартаком»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и московское «Динамо». Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

«Как прогнозировать, когда не знаешь отношение обеих команд к турниру? Победит тот, кому Кубок России принципиально нужнее с учётом формата турнира. При сильнейших составах команд назову «Динамо» фаворитом. Но «Динамо» было фаворитом и в матче со «Спартаком — что в итоге? По игре динамовцы были лучше «Спартака», но две грубейшие ошибки человека в воротах — это фаворит куда-то пропал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.