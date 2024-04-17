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Генеральный директор «Шахтёра» пообещал, что Судаков перейдёт в топ-клуб летом

Генеральный директор «Шахтёра» пообещал, что Судаков перейдёт в топ-клуб летом
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин заявил, что полузащитник украинской команды Георгий Судаков обязательно перейдёт в европейский топ-клуб в летнее трансферное окно.

«Георгий этим летом обязательно перейдёт в один из европейских топ-клубов», — приводит слова Палкина известный журналист и инсайдер Николо Скира.

Судаков находится в системе «Шахтёра» с 2017 года. До этого игрок на протяжении трёх лет воспитывался харьковским «Металлистом». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт футболиста с украинским клубом рассчитан до конца декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего универсального хавбека в € 25 млн.

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