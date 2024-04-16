Полузащитник «Шахтёра» Судаков: надеюсь на переход в топ-клуб

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков сказал, что рассчитывает покинуть команду и перейти в клуб из топ-5 европейских лиг.

«Я надеюсь на [переход в топ-клуб] и работаю, чтобы достичь этой цели. Я не могу назвать или выделить какую-то одну лигу. Слежу за пятью лучшими лигами Европы, но сейчас я игрок «Шахтёра» и просто стараюсь выкладываться здесь по максимуму.

Я хочу максимально сосредоточиться на своём футболе, своём развитии и своей команде», — приводит слова Судакова CaughtOffside.

Судаков находится в системе «Шахтёра» с 2017 года. До этого игрок на протяжении трёх лет воспитывался харьковским «Металлистом». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами.