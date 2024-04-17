Точилин: может быть, неудачная серия «Динамо» связана с разговорами о чемпионстве

Бывший футболист «Динамо» и экс главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о последних неудачах бело-голубых.

«Не знаю, с чем связана неудачная серия у «Динамо». Просто у команды на сегодняшний день такие результаты. Может быть, это связано с давлением, которое начали оказывать все, когда говорили, что «Динамо» претендует на золотые медали и находится в гонке за чемпионство. Может быть, эти разговоры как-то повлияли на команду.

«Динамо» выглядит не очень именно в плане результата. Поэтому на это надо смотреть изнутри. А так мы видим, что у команды много ошибок в обороне, а они как раз таки и приводят к потере очков», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.