Ещенко: пускай первые два места в Медиалиге играют в Кубке России, этого хватит за глаза

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о приглашении медийных клубов в Кубок России.

«Пускай первые два места в Медиалиге играют в Кубке России. Зачем больше команд? Надо по спортивному принципу действовать. Вот любители же выходят по такому принципу, так что пусть будет две команды. Этого хватит за глаза», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, эксперимент с участием медийных команд в Кубке России впервые был опробован в сезоне-2022/2023. Практика оказалась весьма удачной — телевизионные трансляции матчей медиаклубов были сравнимы по охватам с трансляциями матчей РПЛ.

Результаты медийных команд в Кубке также удивили многих. «Амкал» прошёл «Зоркий» (1/256 финала) и «Тверь» (1/128 финала), после чего вылетел из турнира на стадии 1/64 финала, проиграв «Звезде» в серии пенальти. Другая медиакоманда, 2DROTS, обыграла «Чертаново» (1/256 финала) и вылетела из Кубка на стадии 1/128 финала, уступив «Текстильщику».