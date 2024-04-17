«Оренбург» — «Динамо»: Тюкавин удвоил преимущество гостей

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются «Оренбург» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Встреча началась в 17:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

Уже на 11-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил нападающий Фёдор Смолов. На 62-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество столичного клуба.

В последний раз между собой команды играли в феврале этого года. Тогда в товарищеской встрече «Динамо» одержало убедительную победу со счётом 4:1. В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в ноябре прошлого года, «Оренбург» уступил бело-голубым — 0:2.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024 «Динамо» занимает третье место, в то время как оренбуржцы располагаются на 12-й строчке.