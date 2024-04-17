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Урал — Ростов 1:3, результат матча Кубка России 17 апреля

«Ростов» одержал волевую победу над «Уралом» и прошёл в следующую стадию Кубка России
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Завершился матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу в матче со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Шеттине – 10'     1:1 Комаров – 60'     1:2 Терентьев – 72'     1:3 Комличенко – 90+5'    

На 10-й минуте уральцы вышли вперёд. В их составе голом отметился Гильерме Шеттине. На 60-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник гостей Иван Комаров. Ему ассистировал защитник Андрей Лангович. На 72-й минуте защитник «Ростова» Денис Терентьев после розыгрыша углового вывел гостей вперёд. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил нападающий «Ростова» Николай Комличенко.

Ранее во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Урал» на своём поле победил «Локомотив» с минимальным счётом 1:0. «Ростов» на выезде встречался с подмосковными «Химками». Команда Валерия Карпина одержала победу в серии пенальти — 0:0, 7:6.

Турнирная сетка Кубка России
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