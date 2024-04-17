«Бавария» — «Арсенал»: текстовая трансляция матча 1/4 финала ЛЧ начнётся в 22:00

Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся немецкая «Бавария» и английский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоялся 9 апреля, команды сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Арсенала» забитыми мячами отметились Букайо Сака и Леандро Троссард. За «Баварию» забили Серж Гнабри и Гарри Кейн.

В полуфинале победитель встретится с лучшим в паре «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид, которые также сыграют свой ответный матч сегодня.