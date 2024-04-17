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Оливер Кан: почему бы Юлиану Нагельсману однажды не вернуться в «Баварию»?

Оливер Кан: почему бы Юлиану Нагельсману однажды не вернуться в «Баварию»?
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Экс-голкипер и бывший председатель правления «Баварии» Оливер Кан считает, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман однажды может вернуться в мюнхенский клуб.

«Почему бы Юлиану Нагельсману не вернуться в «Баварию» однажды, когда у него будет больше опыта? Такое уже бывало в истории клуба. С Хайнкесом, Трапаттони и Хитцфельдом. И они возвращались в более зрелом возрасте», — приводит слова Кана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Нагельсман возглавлял мюнхенский клуб с лета 2021-го по март 2023 года. Действующий трудовой договор Юлиана со сборной Германии истекает ближайшим летом. Возглавляющий «Баварию» Томас Тухель в конце нынешнего сезона покинет должность главного тренера мюнхенской команды.

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