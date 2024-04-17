17 апреля в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались «Оренбург» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Встреча началась в 17:00 по московскому времени. Она закончилась победой гостей со счётом 4:2.
Уже на 11-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил нападающий Фёдор Смолов. На 62-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество столичного клуба.
На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Мохаммада Горбани. Но полузащитник динамовцев Денис Макаров на 74-й минуте отправил третий мяч в ворота «Оренбурга». До разгрома дело довёл Хорхе Карраскаль. Однако Хорди Томпсон в компенсированное время позволил хозяевам избежать крупного поражения.
Таким образом, «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло в финал первого этапа Пути регионов Кубка России.
- 17 апреля 2024
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
19:49
-
19:46
-
19:30
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:43
-
18:42
-
18:39
-
18:35
-
18:32
-
18:30
-
18:27
-
18:27
-
18:23
-
18:22
-
18:08
-
17:55
-
17:46
-
17:31
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
17:00
-
16:56
-
16:48
-
16:46
-
16:45
-
16:38