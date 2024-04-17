«Манчестер Сити» — «Реал» М: текстовая трансляция матча ЛЧ начнётся в 22:00 мск
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17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 3:3. В составе «Реала» отличились Родриго и Федерико Вальверде, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «горожан» Рубен Диаш. За «Манчестер Сити» забили Бернарду Силва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол.
Напомним, «Манчестер Сити» — — действующий победитель ЛЧ.
Комментарии
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