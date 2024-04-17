Силкин: «Динамо» прервало чёрную полосу в матче с «Оренбургом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу бело-голубых в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Оренбургом» со счётом 4:2.

«Это хорошо, что «Динамо» обыграло «Оренбург» и забило четыре мяча. Я считаю, что «Динамо» сыграло нормально, соперник был по зубам. С обороной остаются проблемы, но самое главное, что команда победила и прервала чёрную полосу», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Уже на 11-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил нападающий Фёдор Смолов. На 62-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество столичного клуба.

На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Мохаммада Горбани. Но полузащитник динамовцев Денис Макаров на 74-й минуте отправил третий мяч в ворота «Оренбурга». До разгрома дело довёл Хорхе Карраскаль. Однако Хорди Томпсон в компенсированное время позволил хозяевам избежать крупного поражения.

Таким образом, «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло в финал первого этапа Пути регионов Кубка России.