Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Зенита» подготовили перформанс к ответному матчу со «Спартаком» в Кубке России

Фанаты «Зенита» подготовили перформанс к ответному матчу со «Спартаком» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики петербургского «Зенита» представили перформанс перед ответным матчем в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком», сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фото: «Чемпионат»

В эти минуты встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 19:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче не открыт.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Ранее первым финалистом Пути РПЛ Кубка России стал московский ЦСКА. Армейцы прошли «Балтику» по сумме двух встреч — 3:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
Материалы по теме
В Максименко вселился Буффон? Голкипер спасает «Спартак» в игре с «Зенитом»! LIVE Кубка
Live
В Максименко вселился Буффон? Голкипер спасает «Спартак» в игре с «Зенитом»! LIVE Кубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android