Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фанаты «Зенита» подготовили перформанс к ответному матчу со «Спартаком» в Кубке России

Болельщики петербургского «Зенита» представили перформанс перед ответным матчем в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком», сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фото: «Чемпионат»

В эти минуты встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 19:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче не открыт.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Ранее первым финалистом Пути РПЛ Кубка России стал московский ЦСКА. Армейцы прошли «Балтику» по сумме двух встреч — 3:0.