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Булыкин: если «Динамо» упустит Кубок или не будет в тройке, об увольнении Лички задумаются

Булыкин: если «Динамо» упустит Кубок или не будет в тройке, об увольнении Лички задумаются
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о дальнейшей судьбе Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых.

«Если «Динамо» упустит Кубок и если они не будут в тройке в таблице РПЛ, думаю, об увольнении Лички задумаются. У «Динамо» всё зависит от результата, который будет в конце сезона. Потеря очков в весенней части сезона у них происходит стабильно. Не получается у команды продолжить начатое. Конечно, руководство в этом разберётся», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Напомним, Марцел Личка возглавляет «Динамо» с начала июля 2023 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до конца июня текущего года. До этого Личка возглавлял «Оренбург» на протяжении трёх лет.

Московский коллектив под руководством Лички находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 38 очков после 23 проведённых матчей.

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