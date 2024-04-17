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Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом» в Кубке России

Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом» в Кубке России
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу бело-голубых в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Оренбургом» со счётом 4:2.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Смолов – 11'     0:2 Тюкавин – 62'     1:2 Горбани – 68'     1:3 Макаров – 74'     1:4 Карраскаль – 82'     2:4 Томпсон – 90+2'    

— Победа была непростой. «Оренбург» много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить. Первый тайм был «окей» для нас по счету, но счёт мог быть другим. Потом мы забили ещё два мяча, и стало чуть полегче.

— Замены как изменили вашу игру?

— Замены получились неплохими, Тюкавин и Карраскаль забили. Перестановки помогли нам. Я рад, что получилось улучшить игру, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка передал розовый свитер в музей «Оренбурга» перед началом матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Розовый свитер Личка чаще всего надевал на матчи «Оренбурга», а затем и «Динамо».

Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года. Летом 2023 года чешский специалист возглавил «Динамо». Контракт с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

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