Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка передал розовый свитер в музей «Оренбурга» перед началом матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В эти минуты в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречаются «Оренбург» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Встреча началась в 17:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. На 11-й минуте гол забил форвард бело-голубых Фёдор Смолов.

Напомним, Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года. Летом 2023 года чешский специалист возглавил «Динамо». Розовый свитер Личка чаще всего надевал на матчи «Оренбурга», а затем и «Динамо».