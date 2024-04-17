Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка передал розовый свитер в музей «Оренбурга» перед началом матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает «РБ Спорт».
В эти минуты в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречаются «Оренбург» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Встреча началась в 17:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. На 11-й минуте гол забил форвард бело-голубых Фёдор Смолов.
Напомним, Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года. Летом 2023 года чешский специалист возглавил «Динамо». Розовый свитер Личка чаще всего надевал на матчи «Оренбурга», а затем и «Динамо».
- 17 апреля 2024
-
18:39
-
18:35
-
18:32
-
18:30
-
18:27
-
18:27
-
18:23
-
18:22
-
18:08
-
17:55
-
17:46
-
17:31
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
17:00
-
16:56
-
16:48
-
16:46
-
16:45
-
16:38
-
16:30
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:10
-
16:08
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:47
-
15:40
-
15:35
-
15:34
-
15:20