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Кирьяков: не думаю, что руководство «Динамо» решится уволить Личку

Кирьяков: не думаю, что руководство «Динамо» решится уволить Личку
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Экс-нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков, ныне возглавляющий «Ленинградец», высказался о будущем главного тренера бело-голубых Марцела Лички. Российский специалист считает, что динамовцы не станут в ближайшее время увольнять чеха. По словам Кирьякова, команда ещё может переломить ситуацию и попасть в тройку по итогам текущего сезона Российский Премьер-Лиги.

«Цель попасть в тройку ещё реальна. Не думаю, что руководство решится уволить Личку в ближайшее время. Многое завязано на тренере, недавно все были им довольны. Сейчас спад виден невооружённым глазом, но, повторюсь, ещё ничто не потеряно. Есть матчи, через которые можно переломить ситуацию», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

Отметим, что московское «Динамо» проиграло три матча подряд Российской Премьер-Лиги. Сейчас на счету подопечных Марцела Лички 38 очков. Они занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.

Напомним, сегодня, 17 апреля 2024 года, московское «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло в финал первого этапа Пути регионов Кубка России.

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