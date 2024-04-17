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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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«Бавария» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся немецкая «Бавария» и английский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды огласили стартовые составы:

«Бавария»: Нойер, Лаймер, де Лигт, Дайер, Мазрауи, Горецка, Зане, Киммих, Мусиала, Геррейру, Кейн.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Томиясу, Эдегор, Райс, Хаверц, Жоржиньо, Сака, Мартинелли.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоялся 9 апреля, команды сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Арсенала» забитыми мячами отметились Букайо Сака и Леандро Троссард. За «Баварию» забили Серж Гнабри и Гарри Кейн.

В полуфинале победитель встретится с лучшим в паре «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид, которые также сыграют свой ответный матч сегодня.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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