«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: основное время матча завершилось вничью

В эти минуты в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Игра началась в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После завершения основного времени матча на табло ничья — 1:1.

На 12-й минуте гости повели. В их составе забил Родриго. На 76-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился Кевин Де Брёйне.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 3:3. В составе «Реала» отличились Родриго и Федерико Вальверде, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «горожан» Рубен Диаш. За «Манчестер Сити» забили Бернарду Силва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол.

Таким образом, команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут.