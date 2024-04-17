И. Федотов: судьи правильно не назначили пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком», который закончился со счётом 0:0.

«Судьи правильно не назначили пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом». Контакт Джикии с Караваевым был, но он не влиял на эпизод. Плюс тут не было безрассудного действия со стороны Георгия. Если бы Джикия прыгал безрассудно, то можно было бы рассматривать эпизод на пенальти. Но тут нет ничего – ни влияния на эпизод, ни безрассудного действия. Караваев промазал не из-за этого контакта», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.