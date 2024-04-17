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Семак: осадок от ничьей со «Спартаком» остался — не скажу, что мы счастливы

Семак: осадок от ничьей со «Спартаком» остался — не скажу, что мы счастливы
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Первая встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 2:1. Таким образом, они вышли в финал Пути РПЛ.

«Думаю, что матч получился хорошим с нашей стороны. Контроль, моменты, но не получилось забить. Однако в целом качество игры меня устроило. Надеюсь, все живы, здоровы и будем готовиться к следующей игре.

Подготовку под нового тренера мы не меняли. Не знали, будет ли изменена схема. Мы отталкивались от своей игры. Ориентировались на свои цели, задачи. Игра была с большим нашим преимуществом, но осадок от ничьей остался. Не скажу, что мы счастливы», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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