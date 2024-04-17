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«Так и надо держать!» Дасаев — об игре Максименко за «Спартак» в матче с «Зенитом»

«Так и надо держать!» Дасаев — об игре Максименко за «Спартак» в матче с «Зенитом»
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Экс-вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком», который закончился со счётом 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Игра со стороны Максименко в матче с «Зенитом» была хорошая, он молодец. Так и надо держать! Давайте пока не будем говорить, кто лучший вратарь в России, а кто — нет. На данный момент Максименко — хороший вратарь в хорошей форме. У него должна быть стабильность, поэтому посмотрим, что будет», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.

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