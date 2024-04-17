Сергей Семак высказался о ничьей «Зенита» в матче со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Первая встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 2:1. Таким образом, они вышли в финал Пути РПЛ.

«Конечно, контролировать мяч постоянно невозможно, играя с хорошими игроками. Команда соперника умеет играть в футбол. В какой-то промежуток было лучше, в какой-то – хуже. Доминировать два тайма невозможно», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Таким образом, «Спартак» не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге 12 лет. Последний раз красно-белые оказались сильнее сине-бело-голубых в гостях в мае 2012 года. Тогда в рамках чемпионата страны «Спартак» победил со счётом 3:2.