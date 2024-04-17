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Мантуан: игры «Зенита» со «Спартаком» всегда сложные, но мы умеем играть против них

Мантуан: игры «Зенита» со «Спартаком» всегда сложные, но мы умеем играть против них
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Футболист петербургского «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал ничью в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу со «Спартаком» (0:0).

«Всегда сложные игры со «Спартаком», но мы умеем хорошо играть против них. Наша оборона хорошо работает. Надеюсь, что так и будет продолжаться долгие годы», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

17 апреля в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды сыграли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча завершилась ничейным результатом — 0:0. Первая встреча закончилась победой петербуржцев со счётом 2:1. Таким образом, они вышли в финал Пути РПЛ.

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