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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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«Манчестер Сити» — «Реал» М: Родриго вывел мадридцев вперёд на 12-й минуте матча

«Манчестер Сити» — «Реал» М: Родриго вывел мадридцев вперёд на 12-й минуте матча
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В эти минуты в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Игра началась в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу мадридцев.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'    

На 12-й минуте гости повели. В их составе забил Родриго.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 3:3. В составе «Реала» отличились Родриго и Федерико Вальверде, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «горожан» Рубен Диаш. За «Манчестер Сити» забили Бернарду Силва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол.

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