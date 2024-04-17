«Бавария» — «Арсенал»: хозяева открыли счёт на 64-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Арсеналом». Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 64-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих. Ему ассистировал защитник Рафаэл Геррейру.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоялся 9 апреля, команды сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Арсенала» забитыми мячами отметились Букайо Сака и Леандро Троссард. За «Баварию» забили Серж Гнабри и Гарри Кейн.

В полуфинале победитель встретится с лучшим в паре «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид, которые также сыграют свой ответный матч сегодня.