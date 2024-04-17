Слишкович: не думаю, останусь ли в «Спартаке». Я отнесусь к работе со всей серьёзностью

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович после ответного матча в полуфинале Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0) высказался о своём будущем в московском клубе.

«Останусь ли я в «Спартаке»? Я об этом не думаю. Знаю, о чём клуб меня попросил — делать свою работу. Я отнесусь к этому со всей серьёзностью. Какое бы решение ни принял клуб, оно будет лучшим.

Почему я остался после ухода Абаскаля? Это вопрос клуба. Надо спрашивать их», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.