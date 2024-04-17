Слишкович: Джикия — игрок «Спартака». Он будет играть, когда он нужен

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о перспективах защитника Георгия Джикии в команде.

«Георгий — игрок «Спартака». Когда он нам нужен – он будет играть», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

30-летний Джикия в нынешнем сезоне потерял место в основном составе «Спартака». В 11 матчах во всех турнирах Георгий провёл на поле 753 минуты, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми истекает в конце сезона, и стороны ещё не объявляли о продолжении сотрудничества.

Джикия редко играл в «Спартаке» при Гильермо Абаскале. Испанский специалист был уволен по ходу сезона, матч с «Зенитом» (0:0) стал для красно-белых первым без тренера.