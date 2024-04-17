Слишкович: конфликтов с Абаскалем у меня не было, были разные мнения

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович после ответного матча в полуфинале Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0) заявил, что у него не было конфликта с бывшим рулевым красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Никаких конфликтов с Абаскалем у меня не было. Но были разные мнения. Понятно, что решение было за главным. Я это принимал. Это нельзя назвать конфликтом. Думаю, это честная работа ассистента. Если я хотел что-то сказать Гильерме, я говорил», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.