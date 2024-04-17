Тренер «Спартака» Слишкович рассказал, какой план был у команды на матч с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал план своей команды на ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу с «Зенитом», который завершился со счётом 0:0.

«В матче с «Зенитом» было необходимо, чтобы Игнатов сыграл ниже. Он понял свою роль, провёл матч отлично и выполнил задачу. Я доволен им.

А что касается Хлусевича, то, как всем известно, ему не так важно, на каком фланге играть. Он будет пахать. Понимаю, что давно не играл именно на этой позиции. Но мы хотели закрыть фланг, где играет Сантос. Хлусевич может хорошо подключаться, классно выходит в контратаки. Сегодня не всё получалось. Возможно, нам не хватило свежести.

Мы не должны были сегодня с первых минут нестись в атаку. Всего один гол возвращал нас в борьбу. В этом и был наш план — создать наибольшее количество моментов в последней части матча. Сегодня не получилось. Но ребята молодцы – все, включая Игнатова», – передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.