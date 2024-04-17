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Родригао: Максименко сыграл прекрасно и спас «Спартак» от очевидных голов

Родригао: Максименко сыграл прекрасно и спас «Спартак» от очевидных голов
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Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между этими командами, который закончился со счётом 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Не скажу, что есть проблема. Мы много времени на тренировках уделяем этим моментам. Знаю, что делать. Было много возможностей забить у Нино и других игроков. Прекрасно сыграл вратарь соперников и спас ворота от нескольких очевидных голов. Продолжим тренироваться», — передаёт слова Родригао корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.

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