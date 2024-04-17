Родригао: «Зенит» достиг основной цели, но от ничьей со «Спартаком» есть небольшая грусть

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал игру своей команды в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу со «Спартаком» (0:0).

«Внутри сейчас два чувства. Первое — недолгая грусть, что не победили на домашнем стадионе при своих болельщиках. Всегда хотим побеждать в родных стенах. Но есть удовлетворение от проделанной работы, потому что основная цель достигнута и мы вышли в следующий раунд. Довольны тем, как всё сложилось», — передаёт слов Родригао корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл красно-белых и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» опустился в нижнюю сетку.