Команда Тухеля сыграет в полуфинале ЛЧ впервые с 2021 года

17 апреля завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Хозяева одержали победу со счётом 1:0 (3:2 по сумме двух матчей).

Таким образом, «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА впервые с 2020 года. Отметим, что в том сезоне мюнхенская команда стала победителем турнира.

Кроме того, команда Томаса Тухеля сыграет в полуфинале ЛЧ впервые с 2021 года. Тогда немецкий специалист возглавлял лондонский «Челси». Он сумел привести английский клуб к победе в турнире.

Напомним, после завершения сезона Тухель покинет пост главного тренера мюнхенцев.